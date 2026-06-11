◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４―２ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）オリックスが今季５度目の同一カード３連勝を決めた。先発・エスピノーザが立ち上がりから飛ばし、７回１失点でチームトップの６勝目。打線も中盤に助っ人右腕を援護した。５回１死満塁で若月が先制打。さらに１死満塁から１番・宗が２点二塁打を放ち「前の自分より、確実に考え方は進化している。でも大事なのは、ただ結果を追い求め