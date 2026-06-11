ボートレース尼崎のＧＩ「尼崎市市政１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」は１１日、予選最終日の４日目が行われた。菅章哉（３７＝徳島）はこの日の２走を４、４着と得点を伸ばせなかったが、ぎりぎりの１８位で予選突破となった。それでも「（４日目の）朝から伸びがきてチルト０度でも伸び返す感じがあった。チルト３度だとコンマ０３をフルダッシュでハナを切ればまくれる」と、ようやく得意の強伸