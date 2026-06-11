医療施設に侵入した疑い 鹿児島市の医療施設に侵入したとして、鹿児島市の無職の男（18）が現行犯逮捕されました。 建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、鹿児島市の無職の男（18）です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は11日午前6時半ごろ、正当な理由なく、鹿児島市の医療施設に侵入した疑いです。 「知人から逃げ隠れるため」容疑を認める 施設関係者から「職員用入口から不審者が入った」と110番通報があり、