【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の中島健人、長濱ねる、今野大輝（B＆ZAI）が6月11日、都内で開催された映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に出席。中島が長濱をエスコートする場面があった。【写真】32歳STARTOタレントがエスコートした27歳元坂道◆中島健人、長濱ねるをエスコート本作は、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた「360度全方位イケメン」と称される人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島）と、麗