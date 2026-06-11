ややドル買い優勢も値幅は限定的、ＥＣＢ理事会と米ＰＰＩを控えて＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ややドル買い優勢になっている。しかし、前日終値から離れずの水準となっており、値幅は限定的。ドル円は160円台半ば、ユーロドルは1.15台半ばから前半、ユーロ円は185円台前半から185円ちょうど付近までの推移となっている。中東情勢をめぐって原油相場が振幅も、足元ではNY原油先物は89付近へと反落。欧州