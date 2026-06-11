本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/11（木） EUR/USD 1.1485（5.90億ユーロ） 1.1495（5.23億ユーロ） 1.1500（11.00億ユーロ） 1.1525（8.29億ユーロ） 1.1530（13.00億ユーロ） 1.1540（6.89億ユーロ） 1.1550（8.77億ユーロ） 1.1625（7.85億ユーロ） 1.1635（12.00億ユーロ） 1.1650（9.40億ユーロ） USD/JPY 160.00（12.00億