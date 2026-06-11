◇プロ野球セ・パ交流戦ロッテー中日(11日、ZOZOマリン)ロッテの西川史礁選手が好プレーで逆転のピンチを防ぎました。1点リードのロッテは7回2アウト2・3塁のピンチを背負うと、前日満塁ホームランを記録した鵜飼航丞選手が打席に立ちます。打球はショートの頭を越え、長打となるかのところで西川選手がダイビングキャッチ。えびぞりになる勢いをつけながら逆転のピンチを体をはって防ぎました。先発の小島和哉投手もベンチで驚