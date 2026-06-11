「ソフトバンク−阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）阪神・藤川監督が七回の守備でリクエストに失敗した。２−２の七回２死二塁の守備。ソフトバンク・牧原大が右前へ安打を放つと、右翼の佐藤輝は懸命にチャージ。ワンバウンドで本塁に送球し、三塁を蹴った二塁走者の野村のヘッドスライディングとクロスプレーになったが判定はセーフだった。藤川監督はすかさずリクエスト。しかし、リプレー検証の結果も判定は変わ