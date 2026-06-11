千葉ロッテマリーンズは、きょう11日から12日に開催されるホームゲーム(いずれも千葉・ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)にて、マリーンズOBである渡辺俊介、吉田裕太とのコラボドリンクを販売することを発表した。【写真】種類豊富！思わず笑ってしまうデザインも…千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ当日は球場外周エリア特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」にてコラボグルメを販売する。また、対象商