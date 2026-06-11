「ロッテ−中日」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発の小島が六回途中７安打されながら１失点。勝利投手の権利を手に降板した。毎回安打を許しながら、失点は四回の細川のソロによる１点のみ。初回２死一、二塁ではサノーを右飛に、五回２死一、二塁では村松を投ゴロに抑えるなど得点圏に走者を置いても冷静な投球だった。１点リードの六回は２死走者なしの場面で本塁打を打たれた細川を迎えると、サブロー監