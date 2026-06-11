高岡市議会の6月定例会がきょう開会し、出町市長は提案理由説明でスポーツ施設の整備について、議会や関係者と議論を深める考えを示しました。高岡市議会6月定例会はきょう開会し、出町市長は提案理由説明で「スポーツ施設の整備についてまちづくりの観点からも意義が大きい」として、高岡スポーツコアでの新体育館整備について、議会や関係者と議論を深めたいと述べました。また、きょうの本会議には、一般会計