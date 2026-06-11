「ミスＦＬＡＳＨ２０２７」オーディション前半セミファイナル進出者１６人が発表され、都内で行われた記者発表会に戦艦大和の艦長を務めた有賀幸作海軍中将の子孫にあたる長野県出身のモデル・宮脇由衣（年齢非公表）が出場した。ミス・インターナショナルの日本代表にも選出された逸材で「私のひいおばあちゃんのお兄さんが戦艦大和の最後の艦長で、船と一緒に沈んでしまったということを聞いています。唇がおじさんにむ