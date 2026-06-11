日華懇の総会で、議連の新名称「日本台湾友好議員連盟」を発表する古屋圭司会長＝11日午後、東京都内台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」（日華懇）は11日、東京都内で総会を開いた。議連の名称から中華民国（台湾）の「華」を外し、「日本台湾友好議員連盟」に変更すると決定した。台湾との交流強化に向けた決意を示す狙いがあり、台湾問題を「核心的利益」と見なす中国が反発する可能性がある。名