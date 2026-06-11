日体大戦に5回から登板した慶大・沖村＝神宮全日本大学野球選手権第4日は11日、神宮球場で準々決勝4試合が行われ、2連覇を狙う東北福祉大（仙台六大学）や慶大（東京六大学）関大（関西学生）国学院大（東都）が準決勝に進んだ。東北福祉大は大商大（関西六大学）を9―2の八回コールドゲームで下した。慶大は日体大（首都）に11―1の六回コールドゲームで大勝した。関大は金沢学院大（北陸）に6―1で逆転勝ちし、35年ぶりの4