フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）が雑誌「家庭画報」で行った高級ブランド「ブルガリ」の撮影後のコメント動画が公開され、反響を呼んだ。三浦がレーストリムのブラックトップスにデニムの大人カジュアルな姿、木原は白のオーバーサイズシャツにワイドスラックスでまとめた洗練された大人のペアコーデを披露。コメント欄などでは「全身ショットうれしい」、「