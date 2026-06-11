元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが肺炎のため都内病院で76歳で亡くなったことが公表された。死去を伝えた公式Xには1500件以上のコメントが書き込まれていた。発表された声明の最後は、ガッツ石松さんの鉄板フレーズ「OK牧場！」で締めくくられていた。コメント欄には「信じられません。沢山元気をもらいました！！これからもOK牧場わすれず、ガッツポーズをするたびに思い出し