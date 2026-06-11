6月11日（木）に放送された『徹子の部屋』には、木村多江が出演。黒柳徹子との意外な“つながり”を告白する場面があった。【映像】黒柳徹子と「お見合いの話があった」徹子本人も知らなかった衝撃の事実…“夫候補”は人気女優の親戚だった日本を代表するテノール歌手・奥田良三さんが親戚だという木村。「良三おじさまは、私のひいおばあちゃまの弟なんです。（昭和音楽大学の）学長で、私もそこの学校に行っていたんです」と明