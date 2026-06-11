フィギュアスケート女子の紀平梨花（23）は6月8日、Instagramを更新。アイスダンスのパートナーである西山真瑚（24）とともに明治神宮を訪れたことを報告した。 【画像】元ロコ・ソラーレ選手、夫と“競艇デート”な私生活を公開洗練された私服姿に「モデル顔負け」「カッコ可愛い」 紀平は「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！」と報告。境内で撮影した写真