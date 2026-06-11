女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が5月26日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】菅沼菜々＆神谷そら「仲良し2人組」ハート2ショットに笑顔の連鎖「アイドル入りですな」「素敵な写真です」 園田が公開したのは、ネイビーの長袖ウェア姿で屋外練習に励む自身の写真だ。動きに合わせてウェアがめくれ、鍛え上げられた腹筋と引き締まったウエストラインがのぞいている。園田はハッシュタグで「