今年３月、奈良県に住む８０代の女性のキャッシュカードを盗み、現金およそ５５万円を引き出して盗んだとして、１７歳の少年がきょう山形県内で逮捕されました。 警察は、少年が匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」に関与しているとみて調べを進めています。 ■何があったのか 窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が神奈川県横須賀市の住居不定、職業不詳の１７歳の少年です。 警察によりますと、少年