【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」が、7月7日より放送開始となる『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系）のエンディングテーマに決定した。 ■「Blue」を使用したアニメPV第4弾も公開 「Blue」には、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして参加。約3年前に常田大希