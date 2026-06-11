「フレンチの鉄人」として知られる坂井 宏行シェフらを招いた調理イベントが長崎市で開かれました。 長崎和牛のブランド力向上と、販路拡大につなげようと開かれた調理イベント。 フレンチの鉄人として知られる坂井 宏行シェフをはじめ、オーストラリアで活躍する荒金 育英シェフらが県内の若手シェフ約30人に、調理を通して長崎和牛の魅力を伝えました。 ※詳しくは動画をご覧ください