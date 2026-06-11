本日の日経平均株価は、朝安も売り一巡後は半導体関連株の一角が買われ、前日比38円高の6万4217円と小幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、好調な月次売上げが引き続き好材料視されたハードオフコーポレーシ