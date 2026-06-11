この記事をまとめると ■農機の緑ナンバーは市町村交付の課税標識である ■営業用トラックの緑ナンバーとは制度上まったく異なる存在 ■公道走行には保安基準適合や免許区分の確認が必要となる 通常のナンバーとはまったく目的が違う トラクターやコンバイン、乗用田植機などに、小さな緑色のナンバープレートが付いているのをご存じだろうか。装着位置や形は一般的な乗用車やトラックのナンバーと似ているが、なんのためなのか