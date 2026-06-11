◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）前日10日のソフトバンク戦でリプレー検証後の判定に異議申し立てをして退場となった阪神・藤川球児監督（45）がこの日も際どい判定にリクエストを要求した。2-2で迎えた7回2死二塁で牧原の右前打に二塁走者の野村は本塁に突入。右翼手・佐藤輝が懸命のバックホームはやや一塁側に逸れて捕手・坂本は大きくミットを振ってタッチにいくもわずかにヘッドスライデ