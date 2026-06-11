歌手・和田アキ子（76）が11日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、若者言葉に困惑する場面があった。「若者言葉」を学ぶ企画で、生成AIに10個例を出してもらうと「タイパ」「蛙化現象」「蛇化現象」「好（ハオ）」「てぇてぇ」「チルい」「しごでき」「沼る」「限界」「草」が出力された。そこで「チルい」がチルアウト（リラックスする）から、「蛙化現象」がグリム童話か