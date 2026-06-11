11日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、セッターのオング佳奈美（35）が2026-27シーズンに加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 滋賀県出身のオング（旧姓：田代）は古川学園高校を卒業後、2009年に東レアローズ（現・東レアローズ滋賀）へ入団し、9シーズンにわたりプレー。同チームを退団後