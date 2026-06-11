11日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、セッターの黒川竜星（24）と2026-27シーズンの選手契約を継続することを発表した。 広島県出身の黒川は、大阪産業大学在学中の2024年10月に東京GBへの加入が内定。2025年5月に契約更新が発表されたが、シーズン途中の11月からV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）WESTのフラーゴラッド鹿児島へレンタ