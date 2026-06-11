11日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、2026-27シーズンの新体制とチームスローガンを発表した。 2025-26シーズンのデンソーはSVリーグ女子のレギュラーシーズンを9位で終え、チャンピオンシップ進出を逃した。リベンジを誓う2026-27シーズン、キャプテンは3季連続でリベロの川畑遥奈（25）が務