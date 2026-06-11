声優アイドル「ピュアリーモンスター」西門志織が2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」のリリースを記念して、スポニチ東京本社でソロインタビューを受けた。かつて独りで物語を紡いでいた少女が、声優、そしてアイドルという光の世界へ飛び込み、幾度もの挫折を血肉に変えながら「表現者」として覚醒していく精神の軌跡に迫った。（「推し面」取材班）窓を打ちつける大粒の雨。外の荒天を気にも留めず、西門はかつて自身が