ベース漫談で知られるお笑いタレントはなわ（49）が11日、FMNACK5「FAVFOUR」（月〜木曜後8・00）に生出演し、肺炎のため死去した元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんへ追悼の言葉を送った。ガッツさんは2日、肺炎のため死去した。76歳。栃木県出身。社長を務めたガッツ・エンタープライズがこの日、発表した。はなわは「今日の夕方くらいに、とても悲しい訃報のニュースが届きまして。元ボクシン