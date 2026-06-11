【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は１０日、キューバのグアンタナモ米海軍基地を視察した。同国の体制転換に向けた圧力強化の一環とみられる。ヘグセス氏は米軍部隊を前に、「この基地や米本土に（攻撃が）可能な兵器をキューバ政府が入手しようとする試みは、賢明ではない」と述べ、同国をけん制した。配備を進める軍用の無人機（ドローン）を念頭に置いたものとみられる。米主要ニュースサイト・アクシオス