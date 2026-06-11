ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース2nd日本モーターボート選手会会長杯」が、12日に開幕する。柳橋宏紀（44＝滋賀）は3節前の大村ミッドナイト（4月26〜5月1日）で5コースから鮮やかな捲り差し。2011年8月29日のとこなめ以来となる2度目のVを成し遂げた。「大村は足がめっちゃ良かったです」。この流れに乗るかように近況も好調を維持している。26年後期適用勝率は5.90で7月から14期ぶりとなるA2級復帰を果たす