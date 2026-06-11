和泉芳怜が、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号限定版裏表紙に登場した。 和泉芳怜「BOMB」7月号 和泉芳怜「BOMB」7月号 限定版の裏表紙は和泉芳怜 限定版の裏表紙は、久しぶりのボム水着グラビアとなるミスマガ2021グランプリの和泉芳怜。声優にもチャレンジしている彼女の癒やされる笑顔とたわわな柔らかボディは、グラビアの王道。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。 通常版の表紙は日向坂46の