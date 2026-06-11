6月18日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）に、メジャーデビュー25周年のコブクロが登場。きゃりーぱみゅぱみゅが驚異的な再ヒット中の曲をパフォーマンス。さらに、DEAN FUJIOKA、WATWINGがドラマ主題歌を披露する。【動画】絵本に込めた思いが伝わる！NiziU MAYAの独占インタビュー映像今年、メジャーデビュー25周年を迎えた音楽デュオ、コブクロ。インディーズ時代から数々の名曲を生み出し、日本の音楽シーンをけん