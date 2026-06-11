7月7日放送開始となるアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）のエンディングテーマは、MILLENNIUM PARADEの「Blue」に決まった。併せて、同曲を使ったプロモーションビデオ第4弾が公開された。【動画】「Blue」を使用した『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』PV第4弾King Gnuの常田大希が主宰するMILLENNIUM PARADEは、『攻殻機動隊 SAC_2045』に続いての「攻殻機動隊」への