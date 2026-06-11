◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、枠順決定取材感触は明らかに前走以上だ。ミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）の日経賞２着には正直、驚いた。追い切りは派手に見せるタイプではないが、前走で稽古に騎乗した丹内騎手は当時「先週も乗ったけど渋い。正直、あの時（連勝時）の動きではないかな」と、能力は認めても半信半疑の様子だった。そ