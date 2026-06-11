◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・森下翔太外野手が、今季７個目の死球を食らった。７回２死一塁、右腕・木村の１４７キロ直球が背中に直撃。一瞬、苦悶（くもん）の表情を浮かべたが、すぐに一塁へ。黄色に染まる左翼席からは怒号が飛んだ。５日・楽天戦（甲子園）でも５回の攻撃で右手首に死球を受け、試合中にクラブハウスへ引き揚げた。病院を受診し「右手首の