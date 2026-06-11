◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神・藤川球児監督がリクエスト要求も失敗に終わり、勝ち越し点を許した。２―２の７回２死二塁。牧原大の右前打で佐藤が本塁に送球し、クロスプレーでセーフ判定。際どいタイミングだったが、指揮官は変わらぬ判定にも納得の表情で小さく頭を下げた。前日は７回に熊谷の二塁盗塁の判定を巡りリクエストを求め、アウト判定に異議申し立てを