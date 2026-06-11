わが子の手術当日、不安に押しつぶされそうになりながら病院のカフェで時間を潰していた時のこと。偶然耳にした、見ず知らずの女性の「ある言葉」が、孤独な心を静かに救ってくれて……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 わが子の手術当日 子どもが通う大学病院のカフェでの話です。 今日は以前から計画されていた、わが子の手術の日。手術が終わるまでの数時間、ただ病棟のベンチに座って待つだけの時間は、想像