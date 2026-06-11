◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が押し出し四球で２点を返した。０―８の７回、先頭の松本が相手先発・滝中から左中間二塁打、ティマの左前安打で無死一、三塁とした。４番・ダルベックは空振り三振に倒れたが、続く大城が四球を選び１死満塁となった。６番・キャベッジが三邪飛に倒れ２死満塁となったが、泉口と小林の代打・岸田が２者連続押し出し四球。６回まで１