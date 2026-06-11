女優の大竹しのぶが、１０日放送のＮＨＫＡＭ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜・午後９時５分）に出演。長男・二千翔さんの第１子と元夫でお笑いタレントの明石家さんまが対面したことを明かした。大竹は、「４月の頭とか中旬くらいに、息子が空いている日をいくつか教えてくれって。さんまさんに自分の子どもを会わせたいから、お母さんの空いている日を教えてくれって言われた」と話し、「結局、それが１か