秋田書店の漫画雑誌「ヤングチャンピオン」「ヤングチャンピオン烈」「別冊ヤングチャンピオン」が合同で行うグラビアミスコンテスト「ミスヤングチャンピオン2026」決勝進出者のお披露目会が、11日に都内で開催され、勝ち残ったメンバーがまぶしい姿で登場し、自己アピールした。 【写真】衣装がすごいことに！ポージングも艶やかな“名古屋の壇蜜”こと成美 同コンテストは2010年からスタート。誌