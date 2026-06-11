2026年5月21日に発売したNintendo Switch 2専用ソフト『ヨッシーとフカシギの図鑑』。開発は『ヨッシー ウールワールド』や『ヨッシークラフトワールド』を手掛けたグッド・フィールだ。同スタジオは自社タイトルとして骨太なアクションシューティング『MONKEY BARRELS』などもリリースしており、アクション作りには定評がある。お馴染みのキャラクターが勢ぞろい筆者が「ヨッシー」シリーズに本格的に触れるのは、SFC『スーパーマ