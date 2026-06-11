フィンランドとサンフランシスコに本社を構えるヘルステック企業のOURAは6月5日、スマートリング「Oura Ring」の新モデル「Oura Ring 5」を発売しました。40％の小型化を実現睡眠やアクティビティ、心拍数、心拍変動（HRV）、皮膚温度、血中酸素濃度といった健康指標をモニタリングして健康管理に役立てるウェアラブルデバイス。同社が「世界最小のスマートリング」と形容するように、前モデル「Oura Ring 4」と比べて40％の小型化