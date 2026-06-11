32年ぶりに日本で開催される、アジア大会（愛知・名古屋）の開幕まで100日となった11日、名古屋市内の各地でイベントが行われた。【写真で見る】人気漫画家のサイン色紙名古屋駅の近くでは、「100 Days To GO!漫画家サイン色紙・複製原画展」と題した、人気漫画家のサイン色紙47点やスポーツマンガの複製原画約50点、アジア各国の子どもたちから募集した絵画などを展示した体験型のイベントを21日まで開催する。会場ではアスリート