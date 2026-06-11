発射地点に移動する「H3」6号機＝11日夜、鹿児島県の種子島宇宙センター宇宙航空研究開発機構（JAXA）は11日、日本の主力ロケット「H3」6号機を、鹿児島県の種子島宇宙センターの組立棟から発射地点へ移動させた。12日午前9時55分ごろ打ち上げ予定。主エンジン3基のみで補助ロケットがない「3―0形態」という新しいタイプで、成功すれば3タイプあるH3の機体ラインアップが出そろう。H3の打ち上げは昨年12月の8号機衛星投入失敗