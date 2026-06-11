プロボクシング元WBC世界ライト級王者で、タレント、俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが、2日に肺炎のため都内の病院で死去した。11日に所属事務所が発表した。76歳だった。ガッツさんが現役時代に所属していたヨネクラジム後輩で、現・大橋ジム・大橋秀行会長は「ジムの大先輩。謹んでご冥福をお祈りします」と悼んだ。ガッツさんが「世界チャンピオン会」を立ち上げた2010年、日本プロボクシング協会