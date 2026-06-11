サッカーW杯へ臨む日本代表を応援する、ボーイズグループJO1とINIのサッカー好きメンバーで結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」が11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた「SAMURAI BLUE祭点灯式」に出席した。日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任し、5月31日の壮行試合アイスランド戦で応援ソング「景色」を披露するなど大会を盛り上げている。06年ドイツ大会に出場した元日本代表DF坪井慶介