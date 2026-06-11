犬が飼い主にみせる「要求」サイン4選 1.じっと見つめてくる 犬が静かに、そして真剣な目付きで飼い主のことをじっと見つめ続けているときは、強い要求サインの表れです。この行動は「おやつが欲しいな」「そろそろお散歩の時間だよ」と心の中で訴えかけている状態です。 犬にとって視線を合わせることは大切なコミュニケーションであり、大好きな飼い主に自分の願いを気づいてほしいときに使われます。 目